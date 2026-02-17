Власти отобрали коттеджи под Минском и продали их на аукционе 17.02.2026, 9:42

Теперь там хотят построить спа-курорт.

Территория под Минском, вокруг которой несколько лет шли споры между владельцами элитных коттеджей и прокуратурой, может получить новую жизнь. В Звенячах на берегу Ислочи, где землю и недвижимость после судов вернули в госсобственность и продали новому владельцу, планируют построить спа-отель с термальным комплексом. Это следует из объявления общественных обсуждений, которые будет проводить Минский райисполком, заметило «Зеркало».

В 25 километрах от Минска, в районе деревни Звенячи на берегу реки Ислочь, планируют построить новый отель с современным термальным комплексом. Проект вынесли на общественное обсуждение, которое пройдет с 16 февраля по 2 марта.

Речь идет о создании полноценного курортного комплекса. Архитектурную концепцию разработала студия «Арх-Нуво», заказчиком выступает компания «Корпорация Волма бел».

Проект предусматривает не только реконструкцию уже существующих зданий с изменением их функционального назначения, но и строительство нового отеля с термальным комплексом с нуля.

В документах отмечается, что необходимость реализации концепции связана с развитием туристической инфраструктуры региона. Цель проекта — создать комфортное и привлекательное место для отдыха и оздоровления, максимально интегрированное в природный ландшафт Минского района — рядом с Ислочью и лесными массивами.

Владелец проекта — «Корпорация Волма бел» — «дочка» российской «Волмы». С 2023-го белорусская компания находится под санкциями Украины.

С того же года «Корпорация Волма Бел» возводила в Жодино завод, который будет выпускать цементно-перлитовые панели для облицовки. Его мощность — 1 млн квадратных метров продукции в год с возможностью увеличения. А объем инвестиций оценивали примерно в 25 млн рублей. Запустили предприятие в октябре прошлого года.

Недвижимость и земля с долгой историей и скандалом

Изначально в деревне Звенячи работал пионерлагерь «Орленок», куда дети приезжали на летние смены. В 2000-х территорию площадью около 13 гектаров рядом с Ислочью на аукционе купили руководители торгового дома «Ждановичи» — они собирались создать здесь современную базу отдыха. Вскоре на месте лагеря действительно появился комплекс с баней, рыбалкой и другими развлечениями.

Однако часть земли — пять участков по 25 и более соток — вывели из рекреационного назначения и застроили коттеджами. Это вызвало вопросы у прокуратуры: большую часть территории использовали как базу отдыха, но оставшаяся напоминала закрытый элитный поселок. Начались суды, после которых землю и постройки изъяли у компании и вернули в собственность Минского района. Владельцы недвижимости пытались оспорить такое решение, однако безрезультатно.

Позже имущество попытались продать с аукциона: сначала в 2022 году за 9,2 млн рублей, затем в 2023-м — уже единым лотом. В него вошли пять готовых коттеджей, один недостроенный дом, шесть участков в аренду на 50 лет, а также вся инфраструктура — баня, беседки, конюшня и другое имущество. Стартовая цена тогда была около 8,5 млн рублей (примерно 3 млн долларов по тогдашнему курсу). Теперь на этой территории планируют создать полноценный фешенебельный курорт.

Вероятно, именно «Корпорация Волма бел» и купила имущество на аукционе.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com