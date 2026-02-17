Россия ударила по Одессе: горели дом, авто, магазины
- 17.02.2026, 9:51
В ночь на вторник, 17 февраля, россияне атаковали Одессу. Есть пострадавшие люди. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак, пишет unian.net.
По его словам, ночью воздушная тревога в городе была объявлена шесть раз. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — повреждены магазин и СТО.
«После ночной атаки известно о трех пострадавших мужчинах — 62 и 65 лет. Один из них в тяжелом состоянии. Другой — средней степени тяжести. Оба госпитализированы. Еще одной женщине оказана помощь на месте», — рассказал чиновник.
Позднее пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщила, что ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Повреждения получили энергетическая и гражданская инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары. Спасатели ГСЧС работали одновременно на нескольких локациях.
В частности, пострадал 25-этажный жилой дом — на 22-м этаже повреждена квартира и балкон лестничной клетки. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 20 жителям, среди которых один ребенок.