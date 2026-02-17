Украина хочет обменять агентку КГБ Инну Кардаш 18 17.02.2026, 10:02

Инна Кардаш

Белоруска работала на спецслужбы с 2015 года.

Украина принимает меры для обмена белоруски Инны Кардаш, которую задержали в Украине по подозрению в шпионаже в пользу КГБ. Об этом сообщает «Суспільне» из зала суда, где 16 февраля рассматривалась жалоба на арест Кардаш.

По данным издания, информацию об обмене озвучил прокурор во время заседания суда. Он отметил, что «принимаются меры по ее обмену с белорусской стороной».

«И что, белорусская сторона согласна с обменом?» – уточнила у него судья Татьяна Кагановская.

«У меня нет этих сведений, просто это сейчас идет коммуникация между ними», – ответил прокурор.

Что касается жалобы на арест Инны Кардаш, то Киевский апелляционный суд отклонил ее, поскольку посчитал, что достаточно устойчивых связей с Украиной у Кардаш нет. Есть муж, но и его Кардаш пыталась вербовать – это тоже стало известно на заседании. Согласно прокуратуре, подозрения в отношении Кардаш подтверждаются записями прослушивания, а также экспертизой, подтвердившей, что Кардаш пересылала кураторам тайные документы. Таким образом, она остается под стражей.

Кардаш принимала участие в заседании по видеосвязи из СИЗО. В краткой речи она сказала, что не собирается никуда убегать, и в ее загранпаспорте нет виз, чтобы это сделать. Также «Суспільне» попросило ее прокомментировать дело, однако Кардаш отказалась.

Кардаш работала журналисткой в Украине с 2019 года, сначала на телеканале 112, а затем в «Интерфакс Украина». По версии следствия, с того же года она постоянно контактировала с гражданином Беларуси, «который осуществлял конфиденциальное сотрудничество с белорусскими спецслужбами».

В 2025 году она подписала контракт с Главным управлением разведки Украины и устроилась в координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там она фотографировала секретные документы и отправляла куратору из КГБ, утверждает следствие.

Ранее СБУ сообщала, что Кардаш работает на КГБ с 2015 года.

