Ученый назвал новый вид древнего крокодила в честь школьного учителя

Ученый назвал новый вид древнего крокодила в честь школьного учителя4
- 17.02.2026, 10:14
Рептилия жила около 215 миллионов лет назад.
В Великобритании был описан новый вид крокодиломорфов, живших около 215 миллионов лет назад. Он получил название Galahadosuchus jonesi в честь Дэвида Риса Джонса, учителя физики из средней школы в Абертейфи в Уэльсе, который вдохновил одного из авторов на научную карьеру, пишет «Вокруг света».
Странный на вид древний родственник крокодилов обитал на территории современной южной части Великобритании. Окаменелость крокодиломорфа, жившего в позднем триасовом периоде, была найдена на юго-западе Англии в 1969 году, но до сих пор хранилась в наших коллекциях в ожидании, когда ее значение будет оценено по достоинству. Теперь группа исследователей назвала это животное новым видом — Galahadosuchus jonesi.
Это животное, немного напоминающее рептилию-борзую, обитало на суше и было очень быстрым, с тонкими, вытянутыми конечностями. Оно охотилось в подлеске на мелких рептилий, земноводных и ранних млекопитающих, когда эта часть света представляла собой возвышенность, окруженную жаркими засушливыми равнинами.
Первая часть названия вида происходит от имени Галахада, рыцаря, известного в легендах о короле Артуре своей нравственной чистотой, что отражает вертикальную позу крокодиломорфа. Но вторая часть названия посвящена Дэвиду Рису Джонсу, школьному учителю, который преподавал у ведущего автора статьи.
«Мы назвали его в честь моего школьного учителя физики, — говорит Юэн Боденхэм (Ewan Bodenham), аспирант и ведущий автор новой статьи. — Мистер Джонс был очень хорошим учителем. Он не только хорошо объяснял материал, но и искренне интересовался наукой. Он не давал мне расслабиться. Он умел бросать вызов людям и помогать студентам становиться лучшими, какими они могут быть. А еще он очень веселый, искренний и приятный человек».
Новый вид был описан и назван в журнале The Anatomical Record.