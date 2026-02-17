«2025 год стал переломным» 13 17.02.2026, 12:16

Россия сегодня фактически находится в так называемой «зоне смерти».

Российская экономика оказалась в состоянии, из которого будет крайне сложно выйти без нового серьезного кризиса. Об этом пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко в материале для The Economist.

Россия сегодня фактически находится в так называемой «зоне смерти» — так в альпинизме называют высоту, где организм больше не может нормально функционировать из-за нехватки кислорода.

Эксперт считает, что экономика РФ застряла в состоянии «отрицательного равновесия». С одной стороны, формально она продолжает работать и даже демонстрирует небольшой рост. С другой, этот рост лишает страну перспектив в будущем.

В 2025 году экономика страны-агрессора прибавила всего около 1%, а прогнозы на текущий выглядят еще слабее. При этом доходы от экспорта снижаются, а закрывать бюджетные дыры за счет налогов становится всё труднее.

По словам Прокопенко, за последние четыре года экономика России фактически раскололась на две части. Первая — военный сектор и связанные с ним отрасли. Именно туда направляются основные ресурсы: рабочая сила, инвестиции, импортные поставки.

Эти направления получают приоритет и продолжают расти. Вторая часть — гражданские отрасли, малый и средний бизнес, потребительский сектор. Они испытывают дефицит ресурсов и стагнируют.

Общий объем производства в России за три года увеличился более чем на 18%. Однако, как подчеркивает эксперт, практически весь этот прирост обеспечен военными заказами. Экономика всё больше зависит от так называемой «военной ренты» — бюджетных вливаний в оборонные предприятия, которые создают рабочие места и поддерживают спрос.

Разница с нефтяными доходами прошлых лет принципиальна. Тогда деньги поступали извне за счет экспорта сырья. Сейчас же происходит внутреннее перераспределение средств. По сути, экономика потребляет собственные ресурсы, не создавая устойчивой базы для будущего развития.

Прокопенко отмечает, что это не обычная рецессия, которую можно преодолеть мягкой корректировкой политики. Ситуация, скорее, напоминает настоящий затяжной кризис: чем дольше Россия остается в состоянии войны, тем сложнее будет возвращение к какой-либо стабильности без болезненных последствий для экономики.

