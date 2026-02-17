Лукашенко живет в параллельной реальности 10 Валерий Карбалевич

17.02.2026, 10:33

Диктатор услышал окрик из Кремля.

16 февраля Александр Лукашенко использовал встречу с государственным секретарем так называемого «союзного государства» Сергеем Глазьевым, чтобы прочитать краткий курс политической грамотности или лекцию о международной ситуации. Его речь выглядела довольно странно, сумбурно, хаотично. Человеку, который далек от текущего политического контекста, трудно понять, что он хочет сказать.

Лукашенко реагирует на окрик из Москвы

Во-первых, Лукашенко сильно взволнован. Такая ситуация сама по себе создаёт определённое психологическое напряжение.

Во-вторых, Лукашенко оказался в положении, когда нужно отбиваться с двух сторон. С одной стороны, его политикой на американском направлении недовольна Россия. Это уже не гипотеза, а факт, подтверждённый публично с обеих сторон.

Заявления Службы внешней разведки России и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о планах Запада оторвать Беларусь от России ещё можно было трактовать по-разному. Но слова заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина в интервью российскому информагентству ТАСС стоит рассматривать как «окрик».

Говоря о белорусско-американском диалоге, он «по‑товарищески» призвал «белорусских друзей» сохранять бдительность, выразил предостережение, чтобы «большая сделка» Минска с Вашингтоном не нанесла «вред её сотрудничеству с ключевыми союзниками — Россией и Китаем».

Лукашенко именно так и расценил сигнал из Кремля — как окрик. И пытается на него реагировать: «Я использую нашу встречу, чтобы ответить на «конспирологию»… Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России… Поэтому всякие размышления даже Маши Захаровой. Или вот заместитель министра иностранных дел высказался, что они нам по‑товарищески что-то советуют, рекомендуют».

Поэтому Лукашенко стремится оправдаться, заверяет в преданности России навсегда: «Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Обстоятельства так сложились, что они нас связали вместе, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века… У нас одна Родина от Бреста до Владивостока».

Оправдание диалога с США

С другой стороны, Лукашенко хочет обосновать правильность своей политики на американском направлении. И здесь проявляется попытка тонкой мимикрии, говоря шахматным языком — своего рода сеанс одновременной игры на нескольких досках.

Лукашенко пытается объяснить россиянам, зачем Беларусь вступила в созданный Дональдом Трампом Совет мира. По его словам, мир — это хорошо, лучше войны. Поэтому мы за мир («наш флаг один — мир»), и Трамп за мир. Может, это поможет урегулированию в Украине.

Одновременно, чтобы угодить РФ, звучит лёгкая критика Трампа — и за доктрину Монро, и за замах на Гренландию, и за операцию захвата Николаса Мадуро.

«Но тут важно, чтобы и Трамп не обиделся, потому что официальный Минск многое поставил на переговорный процесс с Вашингтоном».

Поэтому Лукашенко пытается оправдать политику Трампа:

«Не нужно париться насчёт его политики. Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика такова: надавить, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощный лидер в мире. Ну такая тактика. И не нужно тут на него нападать, наваливаться и другое. Я его здесь не защищаю, но это действительно так. Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединёнными Штатами Америки».

Лукашенко сильно задели выводы независимых СМИ, что Путин не пустил его лететь в США или что он испугался повторить судьбу Мадуро. Поэтому пытается это опровергнуть:

«Я никого не боялся и бояться не собираюсь. Это полная глупость».

Есть в этих размышлениях и прямое обращение к Трампу, объяснение его отсутствия на саммите Совета мира:

«Я что в связи с этими санкциями должен был лететь через Южно-Африканскую Республику в Вашингтон? Если вы хотите меня там видеть, решите вопрос, чтобы я смог спокойно приехать и полететь».

Лукашенко полностью демонстрирует искусство «запутывать», говорить всем то, что им понравится.

Образ патриарха политики

Через всю речь проступает слегка скрытый образ патриарха мировой политики, опытного знатока закулисных хитросплетений. Но полностью не оцененного современниками. И эта обида на несправедливый мир проявляется, например, в реплике о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Он снисходительно называет её «Машей». Мол, какая-то Маша пытается учить меня, опытного политика.

Здесь изложен целый манифест, образ саморекламы:

«Слушайте, я 30 с лишним лет работаю президентом. Мы с вами давно знакомы. Слушайте, я видел разных президентов. Кто-то посчитал, что видел пять американских президентов. Я видел разные ситуации. И меня объявить на ровном месте или куда-то столкнуть в сторону невозможно. У меня в этом плане большой опыт. Я многим-многим россиянам, а если вы подключитесь, — мы многим можем советовать, как себя вести по отношению к этому безумному Западу».

Однако не только россиян Лукашенко может и готов обучать правильной политике. Но и американцев:

«Им постоянно говорю, честно говорю, где они неправы. С Мадуро не правы — глупость создали. Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам — они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Но они пошли своим путём».

Что касается европейской политики, Лукашенко был в центре — заявил, что к нему приезжали французы, которым он «передавал месседж не только от себя».

Ирония ситуации в том, что это говорит человек, который практически весь срок своего правления находится в изоляции на западном направлении, имеет статус международного изгоя, его не принимают в Европе.

Даже на Олимпиаде сборная Беларуси не может полноценно участвовать. Это ещё один штрих к параллельной реальности, в которой живёт Александр Лукашенко.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

