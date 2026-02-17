Польша готовит иск против России о репарациях

Польша готовит иск против России о репарациях6
- 17.02.2026, 10:38
Польша начала подготовку иска против России с требованием репараций за преступления, совершённые в советский период. Инициатива реализуется по поручению премьер-министра Дональда Туска, пишет Financial Times.
Страна намерена требовать от РФ компенсацию в размере 1,3 триллиона евро, как и от Германии за преступления Второй мировой войны.
Бартош Гондек, директор института, которому Туск поручил изучить исторические преступления России, заявил, что расследование будет гораздо более масштабным, чем его работа по жестокости нацистов, в частности будут учитываться ещё более четыре десятилетия холодной войны, когда Польша оставалась под советским влиянием.
По словам Гондека, команда из около 10 польских историков сталкивается с большими препятствиями, чем при подсчёте немецких репараций, и назвал это расследование «долгосрочным проектом». Он подчеркнул, что польские историки не имеют доступа к особо чувствительным российским архивам, а многие документы были сфальсифицированы или уничтожены в советский период.
Издание напомнило, что иск Польши к Германии остаётся нерешённым. Так, Германия утверждает, что вопрос репараций был юридически закрыт после Второй мировой войны.