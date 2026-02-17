Хакеры украли данные крупной сети игорных клубов

Хакеры украли данные крупной сети игорных клубов2
- 17.02.2026, 10:48
Речь о сайте maxbet.by.
Национальный центр защиты персональных данных Беларуси предупреждает: в результате взлома была скомпрометирована личная информация клиентов крупной сети игорных клубов.
Как сообщили в НЦЗПД, на объекте информационной инфраструктуры ООО «Максбет-М», который обеспечивает работу сайта maxbet.by, произошел несанкционированный доступ.
В результате взлома в Сеть утекли персональные данные около 10 тыс. граждан: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, страна и город проживания.
Хостинг-провайдеру предписано ограничить функционирование сайта до полного устранения причин инцидента.
В то же время клиентам компании рекомендуют учитывать, что их личная информация может быть использована в противоправных, в том числе мошеннических, целях.
Национальный центр защиты персональных данных напомнил, что в случае взлома операторы обязаны в течение трех рабочих дней направлять в его адрес уведомление об инциденте.