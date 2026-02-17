25 мая 2026, понедельник, 11:55
Хакеры украли данные крупной сети игорных клубов

2
  17.02.2026, 10:48
  • 2,842
Речь о сайте maxbet.by.

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси предупреждает: в результате взлома была скомпрометирована личная информация клиентов крупной сети игорных клубов.

Как сообщили в НЦЗПД, на объекте информационной инфраструктуры ООО «Максбет-М», который обеспечивает работу сайта maxbet.by, произошел несанкционированный доступ.

В результате взлома в Сеть утекли персональные данные около 10 тыс. граждан: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, страна и город проживания.

Хостинг-провайдеру предписано ограничить функционирование сайта до полного устранения причин инцидента.

В то же время клиентам компании рекомендуют учитывать, что их личная информация может быть использована в противоправных, в том числе мошеннических, целях.

Национальный центр защиты персональных данных напомнил, что в случае взлома операторы обязаны в течение трех рабочих дней направлять в его адрес уведомление об инциденте.

