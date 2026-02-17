В Иране растет новая волна народного гнева 4 17.02.2026, 11:01

4,678

Фото: AP

Возмущение иранцев не утихает.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве состоится второй раунд ядерных переговоров США и Ирана, и на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе режим в Тегеране пытается продемонстрировать силу и единство. Однако возмущение населения не утихает уже несколько недель после репрессий правительства, в результате которых погибли тысячи протестующих, сообщает WP.

После частичной отмены введённой правительством блокировки коммуникаций, которая изолировала Иран во время протестов и репрессий в прошлом месяце, начало распространяться больше информации. Иранцы описали Washington Post глубоко травмированное общество, многие люди говорят, что только недавно узнали обо всём масштабе насилия, тем временем силовые структуры режима продолжают волны арестов.

Некоторые аналитики считают, что беспрецедентная слабость режима внутри страны может уменьшить его гибкость в принятии компромиссов, необходимых для заключения соглашения с США.

По данным Human Rights Activists News Agency, в результате жёстких мер режима в Иране погибло более 7000 человек, из них более 6500 — протестующие. Ожидается, что эта цифра возрастёт. Тысячи людей считаются пропавшими без вести. Кампания арестов продолжается, некоторые предприятия возобновили работу, школы снова открылись, но многие родители сообщают, что держат своих детей дома. С начала репрессий инфляция стремительно выросла, а ввиду дополнительной угрозы ударов со стороны США потребители не хотят тратить деньги.

По словам активистов и правозащитных организаций, с прошлого месяца иранские власти арестовали десятки тысяч человек. В некоторых районах силовые структуры проверяют людей на улицах и в магазинах на предмет доказательств поддержки протестов.

45-летняя женщина из города Решт рассказала, как силовики пришли в школу, где учится её племянница, и провели обыск учеников, ища тех, кто получил ранения во время протестов.

В некоторых частях страны народный гнев вырывается наружу. На некоторых похоронах погибших во время протестов звучат лозунги «Смерть Хаменеи» — верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Хотя репрессии произошли несколько недель назад, многие иранцы говорят, что только сейчас осознают их масштабы. Женщина из Бендер-Аббаса, которая говорит, что участвовала в протестах, рассказала, что видела, как силовики открыли огонь по толпе. Но даже после этого женщина не была готова к тому, что узнала о масштабах убийств, когда доступ к интернету в стране частично восстановился.

До января она не понимала, почему кто-то может хотеть, чтобы их страна подверглась нападению, когда нависла угроза ударов со стороны США.

«Но на этот раз всё иначе. Настоящий враг — это Исламская Республика, и любая страна или армия, которая может её ослабить или атаковать, освободит нас», — заявила женщина.

