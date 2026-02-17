Этой ночью в Беларуси было до −27 градусов
- 17.02.2026, 11:08
Холоднее всего было в Верхнедвинске.
Минувшей ночью морозы в Беларуси вновь усилились, но до рекордных значений дело не дошло. Самая низкая температура была зафиксирована в Верхнедвинске — столбики термометров опустились до −27,8°С. В Полоцком регионе морозы также приблизились к отметке −27°С.
В Минске ночь выдалась менее суровой, однако и здесь было по-зимнему холодно — около −19°С.
Синоптики отмечают, что текущая волна холодов, вероятнее всего, не превзойдет температурный рекорд этой зимы. Напомним, он был установлен 2 февраля на метеостанции «Полесская», где зафиксировали −31,1°С. В тот же день в столице температура опускалась до −28,5°С.