Этой ночью в Беларуси было до −27 градусов 17.02.2026, 11:08

2,048

Холоднее всего было в Верхнедвинске.

Минувшей ночью морозы в Беларуси вновь усилились, но до рекордных значений дело не дошло. Самая низкая температура была зафиксирована в Верхнедвинске — столбики термометров опустились до −27,8°С. В Полоцком регионе морозы также приблизились к отметке −27°С.

В Минске ночь выдалась менее суровой, однако и здесь было по-зимнему холодно — около −19°С.

Синоптики отмечают, что текущая волна холодов, вероятнее всего, не превзойдет температурный рекорд этой зимы. Напомним, он был установлен 2 февраля на метеостанции «Полесская», где зафиксировали −31,1°С. В тот же день в столице температура опускалась до −28,5°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com