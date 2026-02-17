Patriot победил «Циркон» над Киевом: видео уничтожения двух российских ракет над столицей10
- 17.02.2026, 14:08
Американское оружие превосходит российское.
15 февраля силам ПВО Украины над Киевом удалось сбить две противокорабельные ракеты «ЗМ-22 Циркон». Успеха добился расчет MIM-104 Patriot.
Видео успешной работы подразделений ПВО «Центр» опубликовали на странице в Facebook.
За январь армия РФ выпустила по Украине рекордное количество баллистических ракет – 91. В Минобороны Украиныподчеркнули, что делают все для повышения темпов поставки ВСУ ракет MIM-104 Patriot. После последнего собрания Rammstein удалось достичь договоренностей о поставках указанного вооружения со складов Европы.
Одна система MIM-104 Patriot стоимостью в 1 млрд долларов способна сбивать цели на высоте до 25 км и на расстоянии до 100 км. Цена одной ракеты достигает 3,7 млн долларов.