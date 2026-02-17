25 мая 2026, понедельник, 12:17
Пионтковский: Путин попал в цугцванг


  • 17.02.2026, 15:04
  
Андрей Пионтковский

Куда не кинь, везде страшный клин для России.

Не только захват танкеров «теневого флота», а также ухудшение состояния экономики и ряд других факторов позволяет говорить о том, что путинский режим будет свергнут, уверен российский оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский. «Слом психологический внутри бункера наступит после падения Ирана и Кубы в течение месяца», — уверенно заявил он в интервью для Романа Цимбалюка на канале YouTube.

Российский оппозиционер ответил на вопрос о том, приведёт ли ко «взрыву в бункере» регулярный арест российских танкеров «теневого флота»: «Это тоже приведёт. Трудно прогнозировать, случится ли так, что сегодня арестовали танкер, а завтра «взорвался бункер». Всё приведёт: и санкции, и аресты. Куда не кинь, везде страшный клин для России. Это очевиднейшие вещи: и Китай, и миллион уголовников, и решимость арестовывать танкеры».

«У них цугцванг, особенно у Путина. Что значит выскочат? Выскочить им сейчас можно, если Украина добрая, то она согласится на прекращение огня там, где стоим, по формуле Зеленского, но эти сумасшедшие «половцы» и «печенеги» будут завтра требовать отдать Славянск и Краматорск. Нужно усилить удары по России. Падение Ирана и Кубы, жёсткая изоляция, эмбарго нефтяное, возросшие удары ракет, в том числе Taurusами. Глядя на то, как события развиваются в Соединённых Штатах, я думаю, и «Tomahawkи» последуют», — спрогнозировал Пионтковский.

