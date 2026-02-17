Украинский спецназ уничтожил место хранения ракетного комплекса «Искандер»7
- 17.02.2026, 23:53
Мощные взрывы в Крыму.
Бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили место хранения российского комплекса «Искандер» во временно оккупированном Крыму.
Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в ССО ВСУ, публикуя в Telegram-канале соответствующее видео.
Отмечается, что подразделения ССО нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры врага на временно оккупированной Россией территории Украины.
В частности, в селе Пасечное во временно оккупированном Крыму украинские защитники попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер»
«На месте попадания зафиксированы мощные взрывы», — говорится в описании к видео.