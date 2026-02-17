25 мая 2026, понедельник, 13:24
  17.02.2026, 13:00
Белорусам запретили разрушать птичьи гнезда

Коммунальщикам - тоже.

С 16 февраля по 14 августа действует запрет на уничтожение гнезд пернатых.

Этот период установлен для защиты птиц во время гнездования и выведения потомства и запрещает разрушать гнезда, расположенные на деревьях, кустарниках, жилых домах и производственных строениях — напоминает «Крупскi веснiк».

Запрет сохраняет силу, даже если птицы наносят вред окружающей среде, ухудшают санитарное состояние населенных пунктов или создают неудобства в жилых, производственных и культурных зонах. Касается он как рядовых белорусов, так и коммунальных служб.

В соответствии со статьей 19 закона Республики Беларусь «О животном мире», если нужно убрать гнезда на деревьях, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, это следует делать в период с 15 августа по 15 февраля. Так что: дружно бережем природу родины и сообщаем о нарушениях, если вдруг станем свидетелями уничтожения или повреждения птичьих домиков.

За незаконное разрушение гнезд пернатых в текущий период предусмотрен штраф.

