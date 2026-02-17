Белорусам запретили разрушать птичьи гнезда 17 17.02.2026, 13:00

4,498

Коммунальщикам - тоже.

С 16 февраля по 14 августа действует запрет на уничтожение гнезд пернатых.

Этот период установлен для защиты птиц во время гнездования и выведения потомства и запрещает разрушать гнезда, расположенные на деревьях, кустарниках, жилых домах и производственных строениях — напоминает «Крупскi веснiк».

Запрет сохраняет силу, даже если птицы наносят вред окружающей среде, ухудшают санитарное состояние населенных пунктов или создают неудобства в жилых, производственных и культурных зонах. Касается он как рядовых белорусов, так и коммунальных служб.

В соответствии со статьей 19 закона Республики Беларусь «О животном мире», если нужно убрать гнезда на деревьях, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, это следует делать в период с 15 августа по 15 февраля. Так что: дружно бережем природу родины и сообщаем о нарушениях, если вдруг станем свидетелями уничтожения или повреждения птичьих домиков.

За незаконное разрушение гнезд пернатых в текущий период предусмотрен штраф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com