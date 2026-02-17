Fox News: Китай обещает помощь Украине

Fox News: Китай обещает помощь Украине6
- 17.02.2026, 13:16
Одновременно тайно подддерживая Россию в войне.
Китай предложил Украине новую гуманитарную энергетическую помощь для преодоления последствий ударов РФ, но одновременно с этим тайно финансирует российскую военную машину, направленную на разрушение украинской энергетики. Как пишет Fox News, посол США в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Пекин в том, что хотя он имеет возможность остановить вторжение России, но решил этого не делать.
«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу его технологий двойного назначения… Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Знаете, эта война полностью поддерживается Китаем», — заявил Уитакер.
Замечания Уитакера прозвучали после встречи министра иностранных дел Китая Ван И с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях конференции, где китайская сторона пообещала оказать Украине гуманитарную энергетическую помощь, чтобы помочь ей справиться с продолжающимися российскими ударами по ее энергетической инфраструктуре. Китай публично не раскрыл размер и масштабы пакета помощи.