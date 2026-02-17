Fox News: Китай обещает помощь Украине 6 17.02.2026, 13:16

4,060

Одновременно тайно подддерживая Россию в войне.

Китай предложил Украине новую гуманитарную энергетическую помощь для преодоления последствий ударов РФ, но одновременно с этим тайно финансирует российскую военную машину, направленную на разрушение украинской энергетики. Как пишет Fox News, посол США в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Пекин в том, что хотя он имеет возможность остановить вторжение России, но решил этого не делать.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу его технологий двойного назначения… Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Знаете, эта война полностью поддерживается Китаем», — заявил Уитакер.

Замечания Уитакера прозвучали после встречи министра иностранных дел Китая Ван И с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях конференции, где китайская сторона пообещала оказать Украине гуманитарную энергетическую помощь, чтобы помочь ей справиться с продолжающимися российскими ударами по ее энергетической инфраструктуре. Китай публично не раскрыл размер и масштабы пакета помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com