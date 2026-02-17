Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в мини-бутылках 6 17.02.2026, 13:37

2,368

Денег на стандартную бутылку у населения уже не хватает.

В России на фоне повышения цен на спиртное и перехода россиян к экономии начали расти продажи крепкого алкоголя в бутылках объемом от 0,1 до 0,375 л, сообщили Forbes участники рынка. По данным компании LADOGA, в 2025 году реализация водки в емкостях по 0,1 л выросла на 6,4% год к году, а в формате 0,375 л — на 11,4%. Одновременно с этим продажи виски в бутылках 0,25 л увеличились на 48,9%, а джина в емкостях такого же объема — на 40,8%.

Тренд на микро-объемы зафиксировали и в «Алкогольной Сибирской Группе» (АСГ). По словам директора по развитию основного портфеля компании Натальи Неворотовой, выросли продажи мини-объемов водки средней цены. Также формат 0,1 л активно растет за счет некрепких настоек, как совсем бюджетных, так и среднеценовых, добавила Неворотова. В «Абрау-Дюрсо» отметили рост реализации коньяка трех- и пятилетней выдержки в формата по 0,25 л. «Мерзавчики», «чекушки» и «миньоны» стали самым ходовым товаром в категории алкоголя, если оценивать в штуках, подтвердил создатель платформы «ПостмаркетингDaily» Игорь Бевзенко.

Россияне стали чаще покупать алкоголь в мини-бутылках, чтобы снять стресс, а также из-за снижения реальных доходов, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. По его словам, несмотря на то что в пересчете на литры покупка маленьких бутылочек оказывается невыгодной, покупатель ориентируется на цену на полке и приобретает то, что в моменте кажется доступнее. При этом часто мини-форматы покупаются импульсивно в прикассовой зоне, что позволяет ритейлу наращивать средний чек, добавил представитель «Абрау-Дюрсо».

В 2025 году правительство повысило акциз на этиловый спирт на 15%, до 740 руб. за 1 л. При этом минимальная розничная цена водки была увеличена на 16,7%, до 349 руб., коньяка — более чем на 17%, до 651 руб. Это привело к падению продаж алкоголя с января по ноябрь на 9,8% год к году, до 181,9 млн декалитров (дал), следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. В то же время ликеро-водочные изделия показали рост на 13,4% — до 16,7 млн дал, а основное падение произошло из-за сокращения потребления слабоалкогольной продукции.

С 1 января 2026 года акцизы на алкоголь крепостью 18 градусов и более выросли еще на 11,4%, до 824 руб. за 1 л. Одновременно с этим с 20% до 22% был увеличен налог на добавленную стоимость (НДС). На этом фоне пять крупнейших производителей алкоголя в России объявили о повышение цен на свою продукцию на 10–17%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com