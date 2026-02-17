Горнолыжный комплекс недалеко от Минска продают за $1 миллион

Горнолыжный комплекс недалеко от Минска продают за $1 миллион4
- 17.02.2026, 13:46
Что о нем известно.
По Минском выставили на продажу горнолыжный комплекс с большим количеством различной инфраструктуры. Вы вполне могли его не знать, потому что место не такое распиаренное, как его прямые конкуренты. Тем не менее площадка исправно работала начиная с 2001 года, но сейчас ищет нового владельца.
Речь о парке активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 км от Минска. В зимнее время года площадка используется в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее — как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей до 4000 гостей.
На территории «Якутских гор» располагается множество объектов, в том числе горнолыжная трасса длиной 500 метров и с перепадом высоты 60 метров, подъемник, тюбинговые трассы по 150 и 180 метров.
— Ухоженная территория площадью 13,5 га, — описываются владения в объявлении. — Уникальный холмистый ландшафт, ресторан, деревянный павильон на 250 гостей, шатер, беседки, баня с открытым пневмокаркасным бассейном, пейнтбольная площадка, 2 поля для мини-футбола, площадка для волейбола, скважина.
Объект оценили в 2 861 800 рублей, то есть примерно в $1 миллион.