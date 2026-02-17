25 мая 2026, понедельник, 15:01
Генштаб ВСУ раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью

  17.02.2026, 14:04
Горел не только Ильский НПЗ.

В ночь на 17 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край, РФ) украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Ильский».

После поражения на объекте начался пожар. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли юга РФ, обеспечивает производство нефтепродуктов и поддерживает армию оккупантов.

Мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

На ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки поражены районы сосредоточения российских войск.

В районе Зеленополя нанесен удар по узлу связи 127-й мотострелковой дивизии противника.

Кроме того, в Донецке и вблизи населенного пункта Лидино поражены логистические склады МТЗ.

Потери российских захватчиков и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска и в дальнейшем будут системно наносить удары, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.

