Генштаб ВСУ раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью

Генштаб ВСУ раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью1
- 17.02.2026, 14:04
Горел не только Ильский НПЗ.
В ночь на 17 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край, РФ) украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Ильский».
После поражения на объекте начался пожар. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли юга РФ, обеспечивает производство нефтепродуктов и поддерживает армию оккупантов.
Мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.
На ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки поражены районы сосредоточения российских войск.
В районе Зеленополя нанесен удар по узлу связи 127-й мотострелковой дивизии противника.
Кроме того, в Донецке и вблизи населенного пункта Лидино поражены логистические склады МТЗ.
Потери российских захватчиков и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска и в дальнейшем будут системно наносить удары, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.