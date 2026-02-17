По всей Украине объявили тревогу из-за баллистики 5 17.02.2026, 14:43

Опять «Орешник»?

По всей территории Украины сегодня днем, 17 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Не исключено, что речь идет о пуске «Орешника», сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.

«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Мониторинговые паблики сообщают об угрозе применения ракеты «Орешник» с российского полигона «Капустин Яр».

Отметим, что «Орешник» - это российская баллистическая ракета средней дальности, которую власти РФ в конце 2024 года представили как свою «новейшую разработку».

По имеющейся открытой информации, система создана на основе комплекса РС-26 «Рубеж» и может достигать гиперзвуковой скорости - более 12 тысяч километров в час. Ракета оснащена шестью боевыми блоками, каждый из которых содержит суббоеприпасы.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, по состоянию на конец января 2026 года Россия имеет на вооружении не более трех-четырех таких ракет. Также известно, что их производство остается ограниченным - в течение года изготавливают лишь незначительное количество.

