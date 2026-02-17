Когда в Беларусь придет весна? 5 17.02.2026, 19:59

Синоптики назвали дату потепления.

Вдоволь насладившись крепкими морозами и бескрайними снежными сугробами, белорусы уже ждут наступления весны.

Первые ее звоночки можно будет услышать уже совсем скоро, пообещали в Белгидромете,.

Всю рабочую неделю погода в Беларуси будет соответствовать статусу «лютого месяца». Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 1–11°С.

«А в выходные жители южной половины страны станут свидетелями «еврозимы» или «демоверсии весны»», – обнадеживают синоптики.

Но нужно немного подождать. В среду, 18 февраля, будет холодно и местами снежно. Ночью температура воздуха составит от -8°С по юго-западу до -23°С по северо-востоку. Днем теплее – от -4 до -11°С, по западу – от -1 до -3°С.

Снег, гололед и слабые метели ждут белорусов 19 февраля. Температура воздуха – как ночная, так и дневная – будет отличаться в зависимости от региона. Ночью ожидается от -10 до -17°С, по западу – от -6 до -9°С, днем – от -1 до -10°С по северу.

Уже в пятницу станет чуть теплее. Ночью – от -8 до -14°С, днем – от -1 до -8°С.

Долгожданные выходные

По информации Белгидромета, в ближайшие выходные, 21 и 22 февраля, из Западной Европы в Беларусь начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения.

«Температурный фон повысится и в ночные часы станет находиться в диапазоне от -2 до -14°С. 21 февраля при прояснениях воздух охладится до -16°С, а максимальные значения температуры воздуха днем окажутся в пределах от +2 до -6°С», – объяснили синоптики.

Первый плюс ожидается на термометрах уже в субботу, 21 февраля. Хотя ночью еще и подморозит – будет от -7 до -14°С, днем в некоторых регионах страны воздух прогреется до +1°С.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит от -4 до -10°С, по западу – от -2 до -3°С. Днем ожидается от -5 до +2°С.

Несмотря на повышение температуры, в выходные на большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег или даже дождь. К тому же будет скользко.

