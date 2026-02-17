ВСУ поразили дорогой российский вертолет в оккупированном Крыму

ВСУ поразили дорогой российский вертолет в оккупированном Крыму1
- 17.02.2026, 14:56
Это корабельный многофункциональный Ка-27.
Украинские защитники продолжают прилагать усилия с целью снижения боевого потенциала российских оккупационных войск. Этой ночью удалось поразить корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
«В ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Камышли (временно оккупированная территория Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27», - говорится в сообщении.
В частности, зафиксировано попадание в цель.
Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:
в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);
в районе Анатолиевки (Курская область, РФ);
в районе Затишья (ВОТ Запорожской области).
В Генштабе добавили, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.