ВСУ поразили дорогой российский вертолет в оккупированном Крыму 1 17.02.2026, 14:56

Это корабельный многофункциональный Ка-27.

Украинские защитники продолжают прилагать усилия с целью снижения боевого потенциала российских оккупационных войск. Этой ночью удалось поразить корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

«В ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Камышли (временно оккупированная территория Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27», - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание в цель.

Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:

в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

в районе Анатолиевки (Курская область, РФ);

в районе Затишья (ВОТ Запорожской области).

В Генштабе добавили, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

