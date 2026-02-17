В Кобрине пытались «похитить» ребенка 13 17.02.2026, 15:02

Что рассказала мать.

В ночь на вторник, 17 февраля, в одном из Telegram-каналов Кобрина появился тревожный пост.

Женщина написала, что около 08:30 возле детской поликлиники на остановке общественного транспорта в райцентре ее шестилетнего сына пытались «похитить».

\На опубликованном видео слышно, как женщина говорит сотруднику милиции: «Они украли моего ребенка». За кадром другой голос добавляет: «Они вырвали его из ее рук».

«Были три мужчины, один из них – араб. Двое меня избивали и затолкали ребенка в машину. Спасибо людям, которые перекрыли дорогу. Машина не смогла уехать, приехала милиция», – говорится в сообщении.

Женщина просила очевидцев откликнуться и передать ей записи произошедшего.

Журналистам Tochka.by удалось связаться с пострадавшей. Она рассказала свою версию произошедшего.

Что случилось в Кобрине

По словам 47-летней Галины, утром в понедельник, 16 февраля, она вместе с сыном поехала в детскую поликлинику сдавать анализы. После приема они вышли к остановке общественного транспорта.

- Ко мне подбежал мужчина, схватил ребенка. Я по глазам узнала бывшего сожителя. Ребенок кричал, отбивался, – говорит Галина.

Оказалось, вместе с нападавшим были еще двое мужчин. Женщина утверждает, что ее повалили на землю и били, а ребенка пытались посадить в машину.

- Меня сбили с ног, били руками и ногами. Если бы не прохожие, я бы больше никогда не увидела сына. Они готовы были ехать, несмотря на то что люди стояли перед машиной. Люди вызвали милицию, перегородили путь машине, – вспоминает она.

Галина утверждает, что после допроса мужчин отпустили и сейчас они находятся в Кобрине.

«Я очень переживаю, что он в итоге украдет ребенка. Его отпустили, и я не понимаю почему», – говорит женщина.

По ее словам, позже отец ребенка через адвоката якобы предлагал встретиться, чтобы «передать подарок» сыну ко дню рождения.

«Мне чудом удалось сбежать»: отношения с отцом ребенка

Галина – уроженка Украины, имеет белорусское гражданство. Сейчас она работает в детском саду в Кобрине. Туда же ходит ее сын.

Бывший сожитель Галины – 58-летний выходец из Ирака. В официальном браке не состояли, но мужчина записан в документах как отец мальчика.

По словам женщины, они познакомились в 2018 году и начали общаться по переписке. Позже Галина уехала к мужчине в Испанию и у пары родился сын. Сейчас мальчику шесть лет, он тоже гражданин Беларуси.

Галина утверждает, что отношения с сожителем сопровождались насилием.

- Он изолировал меня, не давал ни с кем общаться. Поднимал руку и на меня, и на ребенка, – говорит она.

По словам женщины, в 2022 году ей удалось вернуться с сыном в Кобрин.

- Я чудом сбежала. И представьте, настолько он манипулятор. Я поверила, что люди меняются. Я снова к нему уехала. Прилетаю, а он опять ворует документы. Я попала в еще более худшую ситуацию, – рассказывает Галина.

Она утверждает, что обращалась в суд в Испании.

- Я в суды подавала, пыталась защитить себя. Там меня признали жертвой гендерного насилия. Но я не довела процесс до конца, чтобы его посадили, – говорит женщина.

По ее мнению, мужчина располагает средствами и «может подкупить».

В 2025 году, вспоминает Галина, при содействии дипломатических служб ей снова удалось выехать в Беларусь. После этого почти год она не общалась с обидчиком.

«Я знаю, он хотел, чтобы меня лишили родительских прав. Говорил, что я плохо кормлю ребенка, плохо за ним ухаживаю. Но ни в каком СОПе мы не состоим», – говорит женщина.

Галина рассказала, что обращалась в Кобринский районный суд с просьбой установить запрет на вывоз ребенка за пределы Беларуси.

«Я приносила доказательства насилия, рассказывала, что он избивал меня и ребенка. Но сказали, что этого недостаточно», – говорит Галина.

Подтверждения этой информации в распоряжении редакции нет.

По словам женщины, отец ребенка также подал иск об определении места жительства мальчика с ним.

«Он говорит, у него есть решение суда, что ребенок должен быть с ним. Но я никаких извещений не получала. Как могли принять решение без меня?» – задается вопросом она.

Галина считает, что все это может быть манипуляцией. Официального подтверждения существования такого судебного решения на данный момент нет.

