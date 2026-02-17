Кремль использует РПЦ для экспансии в Африке 1 17.02.2026, 15:10

Вместо экономической помощи — попы с кадилом и крестом.

У Владимира Путина нет, как у Китая и западных стран, миллиардов долларов, чтобы построить в Африке дороги, мосты, электростанции, горнодобывающие прииски и обеспечить себе экономическое влияние. Нет у него и военно-политического влияния – попытка обрести его с помощью ЧВК «Вагнер» в итоге не дала значимого результата. Зато у Путина есть во всем его поддерживающая Русская православная церковь. И теперь он пытается укрепиться в Африке с ее помощью.

Недавно Путин создал в своей администрации отдел, который будет координировать взаимодействие и политику России с лично выбранными им странами, пишет Bloomberg. По словам двух осведомленных источников, в нем появится специальная группа, занимающаяся африканским направлением.

Менее чем за три года РПЦ расширила свое присутствие в Африке с четырех до 34 стран, увеличила число священнослужителей до 270 и зарегистрировала 350 приходов и общин по состоянию на июнь 2024 года, согласно ее собственным последним данным. Принятое 29 декабря 2021 года решение Синода РПЦ создать Патриарший экзархат Африки стало «наиважнейшей географической экспансией церкви и ее миссионерской деятельности за последние 200 лет и, возможно, за всю ее историю», писал в статье для научного издания «Ученые записки Института Африки РАН» председатель Миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов.

РПЦ в Африке ориентируется на сообщества, где религия и социальный консерватизм играют большую роль в повседневной жизни. В ЮАР это прежде всего белые, говорящие на языке африкаанс, которых привлекают консервативные ценности РПЦ. Но также русские православные церкви стараются увеличить число прихожан с помощью программ по работе с сельскими чернокожими общинами.

Цель этой экспансии — «попытаться вовлечь в свою орбиту больше стран», говорит изучавший ее Том Саузерн, директор по специальным проектам Центра информационной устойчивости: «Это похоже на духовный колониализм».

Церковь на окраине городка Робертсон в ЮАР перешла в РПЦ в 2022 году. РПЦ приняла священника с Мадагаскара Алексея Херизо «с распростертыми объятиями», рассказал он корреспонденту Bloomberg; до этого он не один год ждал, когда его примет Греческая православная церковь. Он прошел онлайн-обучение в московской семинарии, затем в 2023 году – трехмесячную практику в самой Москве.

Согласно исследованию отца Евангелоса Тиани, кенийского священника Греческой православной церкви, РПЦ привлекает более высокими зарплатами, обещаниями построить церкви и быстрым продвижением по службе. Алексей Херизо подтвердил, что зарплата от РПЦ позволяет «жить достойно, заботиться о здоровье семьи и обеспечивать образование детей».

СССР активно работал в Африке, поддерживая страны континента в борьбе за независимость и снабжая их оружием. После краха коммунизма связи ослабли, но Путин начал их снова налаживать, когда стали портиться отношения России с Западом – особенно после захвата им Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

Хотя у России подписаны соглашения о военном сотрудничестве с 43 африканскими странами и она является одним из крупнейших поставщиков вооружений на континент, финансовых и экономических ресурсов для распространения своего влияния у нее не хватает.

Крупнейшим торговым партнером стран Африки южнее Сахары является Китай, Россия же занимает 33-е место, уступая ОАЭ, США, Японии и восьми европейским странам. Основными источниками иностранного капитала в последние годы были ОАЭ и другие богатые страны Персидского залива, а Китай реализовал множество инфраструктурных проектов по всему континенту.

В ЮАР, партнере России по БРИКС, крупнейшим иностранным инвестором на самом деле является ЕС, в стране также работает около 600 американских компаний.

В 2019 году в организованном Путиным саммите «Россия – Африка» участвовали главы 43 государств, а в 2023-м – всего 17.

Одновременно с наращиванием в Африке «мягкой силы» с целью привлечь местные страны в свою орбиту Россия рекрутирует молодых женщин на завод по сбору боевых дронов в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане и обманом заманивает африканцев на войну против Украины.

В ЮАР в кампании по привлечению на украинский фронт соотечественников участвовала даже Дудузиле Зума, дочь бывшего президента страны Джейкоба Зумы, которая также является депутатом парламента. В отношении нее было начато уголовное расследование, несколько связанных с нею человек, участвовавших в этой кампании, были арестованы.

