В Беларуси на продажу выставили спортивную BMW, переделанную в пикап

В Беларуси на продажу выставили спортивную BMW, переделанную в пикап8
- 17.02.2026, 15:17
- 5,466
Как она выглядит и сколько стоит?
Необычный экземпляр пытаются реализовать через соцсети, а все изменения узаконены.
На просторах Threads появился довольно необычный пост, который привлек внимание не только автолюбителей, но и простых пользователей.
Мужчина выставил на продажу автомобиль BMW, однако в глаза сразу бросается внешний вид машины.
Хозяин спортивной BMW 2007 года переделал ее в пикап, что и вызвало шквал комментариев под постом. Автор отмечает, что лично переваривал универсал в пикап в 2014 году, а после еще и все узаконил.
Получилось достойно, однако многие не оценили такого творчества. Люди скептически или с долей юмора отнеслись к проекту мужчины.
«Когда заказал авто распил и задняя часть не приехала»
«Видимо зад был сильно бит...»
«Такая только у тебя и у Доминика Торетто»
«Чертолет какой-то»
«Судя по пробегу и конструкции, вы на ней за лунным грунтом скатались?»
К слову, этот экземпляр, по словам продавца, уже проехал более 730 тыс. километров.
Другие и вовсе посчитали, что эти фото были сгенерированы ИИ. В любом случае, уникальный экземпляр с двумя турбинами на 286 лошадиных сил оценили чуть более чем в $22 тыс.