25 мая 2026, понедельник, 16:26
В Беларуси на продажу выставили спортивную BMW, переделанную в пикап

  • 17.02.2026, 15:17
Как она выглядит и сколько стоит?

Необычный экземпляр пытаются реализовать через соцсети, а все изменения узаконены.

На просторах Threads появился довольно необычный пост, который привлек внимание не только автолюбителей, но и простых пользователей.

Мужчина выставил на продажу автомобиль BMW, однако в глаза сразу бросается внешний вид машины.

Фото: © roma1, Threads

Хозяин спортивной BMW 2007 года переделал ее в пикап, что и вызвало шквал комментариев под постом. Автор отмечает, что лично переваривал универсал в пикап в 2014 году, а после еще и все узаконил.

Фото: © roma1, Threads

Получилось достойно, однако многие не оценили такого творчества. Люди скептически или с долей юмора отнеслись к проекту мужчины.

Фото: © roma1, Threads

«Когда заказал авто распил и задняя часть не приехала»

«Видимо зад был сильно бит...»

«Такая только у тебя и у Доминика Торетто»

«Чертолет какой-то»

«Судя по пробегу и конструкции, вы на ней за лунным грунтом скатались?»

К слову, этот экземпляр, по словам продавца, уже проехал более 730 тыс. километров.

Другие и вовсе посчитали, что эти фото были сгенерированы ИИ. В любом случае, уникальный экземпляр с двумя турбинами на 286 лошадиных сил оценили чуть более чем в $22 тыс.

