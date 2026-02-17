В Ленинградской области РФ произошел взрыв в военной комендатуре 8 17.02.2026, 15:48

8,994

Есть погибшие.

В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области России прогремел взрыв, передает телеграм-канал «112». Информацию о произошедшем позже подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко, заметил RTVI.

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово. На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Mash, взрыв произошел около 14:20 по Минску. Обрушились второй и третий этаж, а также чердачные перекрытия. Телеграм-канал предупреждает, что есть угроза дальнейшего обрушения постройки. Источник 78.ru уточняет, что площадь здания военной комендатуры 15 на 50 квадратных метров.

Mash и 78.ru сообщают, что в результате взрыва погибли два человека. Еще около 3-4 военнослужащих могут находиться под завалами. На месте работают экстренные службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com