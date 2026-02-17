В Ленинградской области РФ произошел взрыв в военной комендатуре

В Ленинградской области РФ произошел взрыв в военной комендатуре8
- 17.02.2026, 15:48
Есть погибшие.
В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области России прогремел взрыв, передает телеграм-канал «112». Информацию о произошедшем позже подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко, заметил RTVI.
«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово. На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным Mash, взрыв произошел около 14:20 по Минску. Обрушились второй и третий этаж, а также чердачные перекрытия. Телеграм-канал предупреждает, что есть угроза дальнейшего обрушения постройки. Источник 78.ru уточняет, что площадь здания военной комендатуры 15 на 50 квадратных метров.
Mash и 78.ru сообщают, что в результате взрыва погибли два человека. Еще около 3-4 военнослужащих могут находиться под завалами. На месте работают экстренные службы.