В Беларуси припаркованные автомобили получают желтые метки 38 17.02.2026, 22:29

Что это значит?

В Бресте владельцы 22 автомобилей обнаружили на стеклах желтые уведомления – это предписание убрать неэксплуатируемый транспорт. Совместный рейд провели специалисты отдела ЖКХ администрации Московского района и МО ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Проверяли дворы и придорожные территории – искали машины без номеров, со следами длительного простоя и явными неисправностями.

В итоге выявлено 22 автомобиля, которые годами занимают парковочные места. На каждое такое авто наклеили информационное предупреждение, – сообщает Telegram-канал горисполкома Бреста.

Собственникам предлагают в кратчайшие сроки убрать транспорт.

В Ленинском районе Бреста меры уже ужесточили – к предупреждениям добавилась эвакуация, рассказывает abw.by.

