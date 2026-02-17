В Беларуси припаркованные автомобили получают желтые метки

В Беларуси припаркованные автомобили получают желтые метки38
- 17.02.2026, 22:29
Что это значит?
В Бресте владельцы 22 автомобилей обнаружили на стеклах желтые уведомления – это предписание убрать неэксплуатируемый транспорт. Совместный рейд провели специалисты отдела ЖКХ администрации Московского района и МО ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Проверяли дворы и придорожные территории – искали машины без номеров, со следами длительного простоя и явными неисправностями.
В итоге выявлено 22 автомобиля, которые годами занимают парковочные места. На каждое такое авто наклеили информационное предупреждение, – сообщает Telegram-канал горисполкома Бреста.
Собственникам предлагают в кратчайшие сроки убрать транспорт.
В Ленинском районе Бреста меры уже ужесточили – к предупреждениям добавилась эвакуация, рассказывает abw.by.