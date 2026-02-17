закрыть
25 мая 2026, понедельник, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси припаркованные автомобили получают желтые метки

38
  • 17.02.2026, 22:29
  • 26,242
В Беларуси припаркованные автомобили получают желтые метки

Что это значит?

В Бресте владельцы 22 автомобилей обнаружили на стеклах желтые уведомления – это предписание убрать неэксплуатируемый транспорт. Совместный рейд провели специалисты отдела ЖКХ администрации Московского района и МО ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Проверяли дворы и придорожные территории – искали машины без номеров, со следами длительного простоя и явными неисправностями.

В итоге выявлено 22 автомобиля, которые годами занимают парковочные места. На каждое такое авто наклеили информационное предупреждение, – сообщает Telegram-канал горисполкома Бреста.

Собственникам предлагают в кратчайшие сроки убрать транспорт.

В Ленинском районе Бреста меры уже ужесточили – к предупреждениям добавилась эвакуация, рассказывает abw.by.

Написать комментарий 38

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин