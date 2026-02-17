Азербайджан осудил главу Нагорного Карабаха 5 17.02.2026, 16:04

На 20 лет тюрьмы.

Уроженец Армении, «экс-госминистр» Нагорного Карабаха 57-летний Рубен Варданян приговорён военным судом в Баку к 20 годам тюрьмы. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил телеканал 1News.az.

Варданян обвинялся по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, незаконное пересечение государственной границы, умышленное убийство, насильственный захват власти, а также организацию вооружённых групп, не предусмотренных законодательством.

Рубен Варданян вину не признал и назвал процесс политическим. Сторона обвинения запрашивала для него пожизненный срок.

Рубен Варданян ранее являлся владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог», он — один из сооснователей бизнес-школы «Сколково». Варданян входил в список богатейших людей России по версии журнала Forbes.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. С ноября 2022 года по февраль 2023 года он возглавлял «правительство» непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пограничная служба Азербайджана 27 сентября 2023 года задержала Варданяна при попытке выезда из Нагорного Карабаха в Армению. С этого времени он содержится под арестом в Баку.

