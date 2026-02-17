Участок недалеко от Минска купили за $4 тысячи 1 17.02.2026, 16:32

Итоги земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt pассказывает об итогах торгов.

На аукцион были выставлены два лота — земельных участка в деревнях Ковалевщина и Прудище.

Лот № — участок с кадастровым номером 6248 560 3401 000 72 находится в деревне Ковалевщина на улице Набережной, 1. Населенный пункт расположен примерно в 14 километрах от Смолевичей и 34 километрах от Минска. Земельный надел насчитывает 15,19 сотки.

Есть возможность подключения к будущему объекту строительства электро- и водоснабжения. Лот был оценен в 15 00 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 15 50 рублей, или 5 18 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № — участок с кадастровым номером 6248 560 5201 000 88 расположен в деревне Прудище на улице Центральной, 8 Д. Населенный пункт находится примерно в 15 километрах от Смолевичей и 44 километрах от Минска.

Земельный надел насчитывает 19,83 сотки. Есть возможность подключения к дому электричества и газа. Начальная цена на лот составила 12 00 рублей. На участок подали одно заявление. Лот реализовали единственному заявителю за 12 00 рублей, или 4 14 долларов.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

