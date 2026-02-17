Гарри Каспаров: Российская империя обречена 3 17.02.2026, 18:16

10,702

Гарри Каспаров

Главная цель российской оппозиции — победа Украины.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров в интервью «РБК-Украина» поделился мнением о будущем России. Российский политик считает, что имперский характер РФ обречен:

– Это тот редкий случай, когда я скажу, что я не знаю. Именно потому, что можно потратить много времени на семантический спор о том, что есть Россия вообще. Вот мы говорим о Российской империи. Она обречена, конечно. Имперский характер государства обречен. Останется ли Россия в тех географических границах, которые есть сегодня – сильно сомневаюсь.

Какую форму примет новое государство после распада путинской империи, я не знаю. С моей точки зрения, сегодня неправильно давать какие-то рецепты. Потому что этот процесс потребует максимального согласования интересов. Вот сейчас интересно, что в группе из пятнадцати человек в Платформе пятеро представляют вот эти малые коренные народы и «деколонизаторов».

Это на самом деле интересный разговор. Точного ответа же никто не знает. Скажем, Павел Суляндзига, он представляет удэгэ, якутов, народы Дальнего Востока. Там неочевидный вопрос. Да, конечно, Россия – это не очень хорошо. Но альтернатива – Китай. Там не будет независимости, там будет Китай. Поэтому это сложно. Эта тема требует очень осторожного подхода. Потому что сегодня трудно загадывать. Не факт, что тотальный распад – это хорошо. Именно потому, что пол-России станет Китаем.

Хотите иметь Китай там у себя? Кстати, Китай имеет огромные территориальные претензии к России. Претензии к Китаю – это, в принципе, практически все от Байкала до Владивостока. Это вот то, что было Китаем до 1860 года. Поэтому здесь все очень непросто. Я исхожу из того, что это должно быть добровольно. Вот если какие-то народы Северного Кавказа хотят уходить – пожалуйста.

То есть будущее у России есть только в варианте создания нормальной федерации на добровольной основе. Может ли это произойти? Не знаю. Я могу сказать, что приложу все свои усилия для того, чтобы это произошло.

Что мне очень не нравится, это когда нам рассказывают о «прекрасной России будущего», игнорируя все эти сложности, о которых я говорю. Заниматься «хлестаковщиной» – «вот мы построим...» – это горлопанье на самом деле.

Но это все будущее. А пока сегодня есть только одна цель. Российская оппозиция должна сделать все, чтобы Украина выиграла войну. Потому что вот у нас на флаге «Форума свободной России» написано: «Победу Украине – свободу России!» Только в таком порядке. Здесь нет перестановки составляющих. Если Украина не выиграет войну, в России ничего не произойдет. Исторически мы знаем за 200 лет, что изменения в России были следствием геополитического военного поражения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com