Дроны ВСУ атаковали один из крупнейших в России химзаводов 17.02.2026, 16:46

Начался пожар.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали один из крупнейших в России химических заводов — «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае. Об этом сообщает Astra, проанализировавшая фотографии очевидца.

Согласно анализу, кадр был сделан примерно в 400–600 метрах от предприятия, расположенного в городе Губаха. Незадолго до этого Astra со ссылкой на подписчика и местных жителей в соцсетях писала об ударе минимум четырёх дронов по заводу с последующим пожаром. Сотрудников предприятия, по словам подписчика, во время обстрела направили в бомбоубежище.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил факт атаки, заявив, что «на территории края зафиксирован прилет вражеских беспилотников». По его словам, никто не пострадал, все службы оповещены, безопасности жителей ничего не угрожает. Минобороны РФ сообщило о четырёх сбитых украинских дронах над регионом в период с 7 до 9 утра по московскому времени.

«Метафракс Кемикалс» — головное предприятие холдинга «Метафракс Групп», специализирующееся на производстве метанола, формалина, синтетических смол и других химических продуктов. Отдельные виды выпускаемой продукции, такие как гексамин, уротропин и пентаэритритол, используются в производстве взрывчатых веществ и компонентов вооружения. Компания находится под санкциями Великобритании и Украины за деятельность в оборонном секторе РФ.

Это уже не первая атака на предприятие. В сентябре 2025 года беспилотники наносили удар по заводу, повредив газопровод, цех и пожарную станцию.

