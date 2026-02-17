Литовско-белорусскую границу посетил глава МИД Португалии

  • 17.02.2026, 16:50
Он осмотрел физический барьер на границе с Беларусью.

16 февраля на белорусско-литовскую границу прибыл министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел. Он посещает Литву с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба литовских пограничников, сопровождал гостя заместитель командующего Донатас Шкарнулис.

Португальскому министру рассказали о деятельности литовских пограничников, угрозах на внешней границе Евросоюза. Он осмотрел физический барьер на границе с Беларусью.

Сообщается, что Португалия регулярно патрулирует воздушное пространство над Балтикой. А в рамках программы Assurance Measures НАТО Португалия отправляет в Литву своих морских пехотинцев, участвующих в совместных учениях.

