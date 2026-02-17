Литовско-белорусскую границу посетил глава МИД Португалии 1 17.02.2026, 16:50

1,838

Он осмотрел физический барьер на границе с Беларусью.

16 февраля на белорусско-литовскую границу прибыл министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел. Он посещает Литву с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба литовских пограничников, сопровождал гостя заместитель командующего Донатас Шкарнулис.

Португальскому министру рассказали о деятельности литовских пограничников, угрозах на внешней границе Евросоюза. Он осмотрел физический барьер на границе с Беларусью.

Сообщается, что Португалия регулярно патрулирует воздушное пространство над Балтикой. А в рамках программы Assurance Measures НАТО Португалия отправляет в Литву своих морских пехотинцев, участвующих в совместных учениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com