Литовско-белорусскую границу посетил глава МИД Португалии

Литовско-белорусскую границу посетил глава МИД Португалии1
- 17.02.2026, 16:50
16 февраля на белорусско-литовскую границу прибыл министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел. Он посещает Литву с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба литовских пограничников, сопровождал гостя заместитель командующего Донатас Шкарнулис.
Португальскому министру рассказали о деятельности литовских пограничников, угрозах на внешней границе Евросоюза. Он осмотрел физический барьер на границе с Беларусью.
Сообщается, что Португалия регулярно патрулирует воздушное пространство над Балтикой. А в рамках программы Assurance Measures НАТО Португалия отправляет в Литву своих морских пехотинцев, участвующих в совместных учениях.