закрыть
25 мая 2026, понедельник, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко принялся критиковать Петкевич

13
  • 17.02.2026, 16:57
  • 12,998
Лукашенко принялся критиковать Петкевич

Диктатор заявил, что вице-премьер «буксует».

Лукашенко недоволен вице-премьеркой по социальным вопросам Натальей Петкевич, которую назначил в мае прошлого года: по его мнению, она «буксует» и не принимает нужных решений.

Принимая отчет правительства за 2025 год, Лукашенко заявил о необходимости срочно навести порядок в системе госуправления и избавиться от структур, которые он назвал «бюджетными присосками».

По его словам, речь идет о сотнях организаций почти при каждом ведомстве и министерстве, которые фактически стали «теплыми местами» для бывших чиновников. При этом он уточнил, что обычных школ, больниц, спортивных секций и других социальных учреждений это не касается.

Отдельно Лукашенко раскритиковал работу служб, занимающихся начислением пособий, стипендий и пенсий. Он возмутился тем, что людей заставляют собирать множество справок, хотя необходимая информация уже есть в государственных базах данных и может быть получена по внутреннему запросу.

По его словам, только в пенсионной системе задействовано около полутора сотен организаций и более четырех тысяч сотрудников. При этом пенсионеров продолжают вызывать в учреждения для подачи заявлений на перерасчет лично, что, по его мнению, недопустимо — особенно с учетом того, что в стране насчитывается около полумиллиона работающих пенсионеров.

Лукашенко также поставил под сомнение эффективность цифровизации и потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать «непонятные структуры» и сократить избыточную бюрократию.

В этом деле, по его словам, «буксует» уже третий вице-премьер — Наталья Петкевич после Игоря Петришенко и Владимира Караника, «не принимая решений там, где мгновенный живой эффект для бюджета».

Напомним, Наталья Петкевич была назначена вице-премьером по социальным вопросам в мае 2025 года. Некоторое время она жила в США, где ее муж Валентин Рыбаков работал постоянным представителем официального Минска в ООН. Сейчас он фактически курирует переговоры с США.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин