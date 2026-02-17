Россияне жалуются на сложную жизнь из-за атак дронов ВСУ 3 17.02.2026, 17:10

3,688

Приграничные регионы чувствуют последствия агрессии Путина на себе.

Прошло уже почти четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последствия войны измеряются не только разрушенными украинскими городами, но и ситуацией в приграничных регионах самой России. Об этом пишет Bloomberg.

«Миллионы украинцев переживают одну из самых холодных зим за последние годы без надежного электроснабжения и отопления, поскольку волны российских ракетных и дроновых атак разрушили энергетическую инфраструктуру. Десятки тысяч россиян, проживающих на западной границе страны, сейчас сталкиваются с подобными трудностями, поскольку трансграничные удары повреждают основные коммунальные службы, вынуждая власти принимать чрезвычайные меры», — отмечается в материале.

Российский город Белгород, расположенный примерно в 40 км от Украины, стал самой заметной иллюстрацией растущих внутренних издержек войны РФ.

«Город с населением около 322 000 человек борется с серьезными повреждениями энергетической сети после ракетных ударов Украины, которые были настолько масштабными, что жители могут остаться без горячей воды на несколько месяцев», — добавили в Bloomberg.

В этой войне опыт Белгорода и других приграничных регионов РФ показывает, что линия фронта приблизилась к домам и принесла те же риски для энергетических систем, коммунальных услуг и гражданской жизни, от которых Украина страдает с 2022 года.

«Даже когда эти регионы балансируют на грани гуманитарной катастрофы, высокопоставленные чиновники и государственные СМИ в Москве преуменьшают последствия войны Путина на российской территории. Президент не упоминает о тяжелом положении приграничных общин, которое редко поднимается на правительственных заседаниях и практически отсутствует в освещении национальных телеканалов. Информация о масштабах ущерба поступает преимущественно от региональных властей, которые раскрывают детали лишь время от времени. И никто не критикует Путина за то, что он принес войну к их дверям», — подчеркнули в издании.

В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановление подачи горячей воды в дома, вероятно, не будет возможным до конца зимнего отопительного сезона. Сейчас температура в самом Белгороде составляет минус 10 °C.

«На прошлой неделе Гладков сообщил, что после атак около 80 000 жителей остались без отопления, примерно 3 000 — без газоснабжения, а около 1 000 — без электроэнергии. Власти объявили о частичной эвакуации: дети, многодетные семьи, домохозяйства с детьми-инвалидами и пожилые люди, проживающие самостоятельно, будут переселены в соседние регионы до стабилизации ситуации», — напомнили в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com