Взгляд Арины Соболенко стал хитом TikTok 23 17.02.2026, 17:43

13,606

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка показала, как злятся славянские девушки.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко посетила мероприятие теннисного проекта в Дубае, где сняла трендовый TikTok с блогерами Шуанет Ахмедовой и Лолитой Лазаренко.

Под закадровый голос они повторяют фразу на английском языке, которая переводится так: «Мы славянские девушки, мы не говорим «Я злая», мы говорим…». И дальше девушки исполняют пантомиму с холодным взглядом.

«Меньше разговоров, больше мимики (Less talking, more facial expressions)», – говорится в подписе к видео в TikTok Соболенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com