Взгляд Арины Соболенко стал хитом TikTok

Взгляд Арины Соболенко стал хитом TikTok23
- 17.02.2026, 17:43
- 13,606
Белорусская теннисистка показала, как злятся славянские девушки.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко посетила мероприятие теннисного проекта в Дубае, где сняла трендовый TikTok с блогерами Шуанет Ахмедовой и Лолитой Лазаренко.
Под закадровый голос они повторяют фразу на английском языке, которая переводится так: «Мы славянские девушки, мы не говорим «Я злая», мы говорим…». И дальше девушки исполняют пантомиму с холодным взглядом.
«Меньше разговоров, больше мимики (Less talking, more facial expressions)», – говорится в подписе к видео в TikTok Соболенко.
Less talking, more facial expressions 😂