Как помочь «Хартии’97», не потратив ни гроша 17.02.2026, 23:20

Поддержать нас можно уже сегодня.

Дорогие друзья! Если вы живете в Польше и считаете, что мы делаем важную работу, у вас есть простая возможность поддержать «Хартию’97».

Самое главное — вы не потратите ни гроша своих денег.

Вы можете отправить часть уплаченного вами подоходного налога на работу нашего сайта, поддержав редакцию.

В прошлом году мы уже обращались к вам с подобной просьбой. Денег, которые нам удалось собрать, хватило, чтобы оплатить месячную ставку журналиста. Мы благодарны каждому, кто перечислил свои налоги на нашу поддержку.

Если вы работаете в Польше, вам ежегодно нужно отправлять налоговые декларации PIT — с 15 февраля по 30 апреля.

Как это сделать? Читайте подробную инструкцию здесь

Помог сам — расскажи другим

Сегодня в Польше работают десятки тысяч белорусов. После 2020 года практически у каждого живущего в Беларуси есть родственники, друзья, знакомые, которые переехали в эту страну. Вы можете рассказать им о возможности поддержать наш сайт.

Если вы уже помогли нам — покажите эту инструкцию вашим друзьям, коллегам на работе.

Подключите к этой акции знакомых поляков и украинцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com