Сегодня состоятся четыре матча раунда плей-офф Лиги чемпионов 17.02.2026, 19:15

«Бенфика» сыграет с «Реалом», «Монако» – с «ПСЖ».

Сегодня, 17 февраля, состоятся четыре первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 17 февраля (время – минское):

20:45. «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);

23:00. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия);

23:00. «Монако» (Монако) — «ПСЖ» (Франция);

23:00. «Бенфика» (Португалия) — «Реал» Мадрид (Испания).

Ответные матчи состоятся в среду, 25 февраля.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

