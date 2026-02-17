Сегодня состоятся четыре матча раунда плей-офф Лиги чемпионов
- 17.02.2026, 19:15
Сегодня, 17 февраля, состоятся четыре первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 17 февраля (время – минское):
20:45. «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);
23:00. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия);
23:00. «Монако» (Монако) — «ПСЖ» (Франция);
23:00. «Бенфика» (Португалия) — «Реал» Мадрид (Испания).
Ответные матчи состоятся в среду, 25 февраля.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.