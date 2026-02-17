Украинцы находят работу в Германии значительно быстрее других беженцев 1 17.02.2026, 19:26

Беженцы из Украины находят работу в Германии значительно быстрее, чем другие группы беженцев. Об этом сообщило во вторник, 17 февраля, агентство dpa со ссылкой на результаты исследования, проведенного Институтом рынка труда и профессий (IAB).

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), среди украинцев трудоспособного возраста, прибывших в ФРГ в первые шесть месяцев после начала полномасштабной войны, летом 2025 года, то есть через 3,5 года, были трудоустроены более 50%. У приехавших в Германию в 2015 году беженцев из других стран на достижение такого уровня занятости ушло шесть лет, передает DW.

Исследователи связывают успехи украинских беженцев в интеграции с тем, что они сразу стали получать «гражданское пособие» (Bürgergeld) и имели прямой доступ к рынку труда, языковым курсам и центрам занятости.

По данным МВД ФРГ, к 7 февраля в страну прибыли 1,2 млн беженцев из Украины.

Уровень трудоустройства беженцев из Украины все еще существенно ниже, чем в среднем у трудоспособных жителей Германии (68%). Эксперты отмечают, что отчасти это объясняется психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.

Другой проблемой остается гендерный дисбаланс. Среди украинских беженцев мужского пола в ФРГ уровень занятости составляет 64%, тогда как среди женщин - только 55%. Одна из причин состоит в том, что многие украинки приехали вместе с маленькими детьми. По данным BAMF, в сентябре 2025 года были трудоустроены только 21% украинок, не имеющих партнеров и прибывших с детьми в возрасте до трех лет. Женщины также чаще заняты в сфере обслуживания и работают неполный день.

Но и у нанятого на полный рабочий день украинского беженца средняя зарплата составляет только 72% от средней зарплаты работающего немца. Это связано с тем, что многие украинцы заняты в низкооплачиваемых областях. Поэтому, несмотря на прогресс в интеграции, масштабы получения гражданского пособия украинцами в ФРГ остаются высокими.

