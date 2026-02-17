25 мая 2026, понедельник, 19:57
Цены на нефть Brent упали почти на 3%

  • 17.02.2026, 19:27
  • 4,190
Нефтяные котировки падают на фоне переговоров Ирана и США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 2,67% и на минимуме в 18:51 по Минску достигла отметки $66,82 за баррель.

Как уточняет Bloomberg, котировки падают на фоне переговоров Ирана и США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что две страны достигли «общего соглашения» о потенциальной ядерной сделки, которая приведет к снятию санкций с Тегерана и снижению риска войны на Ближнем Востоке.

