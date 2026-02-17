Украинец, которого российские войска насильно вывезли из-под Киева, умер в Беларуси 8 17.02.2026, 19:35

Он похоронен в Речицком районе.

Российские военные в марте или апреле 2022 года принудительно вывезли из Бородянки Бучанского района Киевской области гражданина Украины и оставили его на территории Беларуси. Он умер и похоронен в Речицком районе, пишет «Радыё Свабода».

Как стало известно «Радыё Свабода», этого пожилого мужчину, как и других украинцев, которых принудительно вывезли в Беларусь, во время российской оккупации города Бородянка под Киевом, держали в местной церкви, на тот момент в подчинении Московского патриархата.

После украинца привезли в Гомельскую область, в мае 2022 года завезли в деревню Холмеч Речицкого района и поместили в местный территориальный центр социального обслуживания населения. Он жил в отделении обеспечения непрерывного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, а 9 сентября 2025 года умер в возрасте 86 лет. Украинца похоронили на местном кладбище.

Суд в Украине сейчас признал его умершим.

Российские войска 24 февраля 2022 года вторглись в Черниговскую и Киевскую области Украины с территории Беларуси.

В конце марта, после освобождения от российских войск этих областей, стало известно, что перед отходом россияне принудительно вывозили мирных жителей в Беларусь, а потом в Россию. Большинство из них попали в российский плен, других оставляли в Беларуси.

Правоохранительные органы Украины завели 11 433 уголовных дела на российских военнослужащих за военные преступления, а также дела на украинских коллаборационистов.

Буча, Бородянка и Ирпень Киевской области стали символами жестокости российских военнослужащих к гражданскому населению.

Ранее стало известно о смерти вывезенной гражданки Украины в доме-интернате для престарелых в Ветке Гомельской области через три месяца после ее принудительной депортации российскими военнослужащими из Киевской области в Беларусь.

В декабре 2023 года стало известно о смерти в Беларуси 15‑летней Арины Яцюк, раненой российскими солдатами в марте 2022 года под Киевом при попытке эвакуироваться. Ее тело нашли в морге Мозыря. Все это время родственники искали ее в нескольких странах, в том числе в Беларуси. Девочку опознали по ДНК после того, как тело передали в Украину в порядке обмена.

