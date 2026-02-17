Автор «сокрушительных» санкций против России обвинил Трампа в промедлении 5 17.02.2026, 19:48

6,672

Ричард Блюменталь

Президент США – единственное препятствие для продвижения санкционного пакета.

Президент США Дональд Трамп затягивает голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России, заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь, передает Semafor.

Он вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом разработал законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, если та не согласится на длительный мир с Украиной.

По мнению Блюменталя, единственным препятствием для продвижения санкционного пакета является Трамп. «Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что у любого, кто наблюдал за ним, болела шея», — объяснил сенатор.

Законопроект был представлен на рассмотрение в сенат США в апреле 2025 года. Он также предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и другие товары. Авторы инициативы называют меры «сокрушитльными».

В конце января министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жестких пошлин против покупателей российской нефти. По его словам, республиканец может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com