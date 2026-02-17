Под Пинском самолет приземлился прямо на замерзшее озеро

Под Пинском самолет приземлился прямо на замерзшее озеро8
- 17.02.2026, 23:37
Видеофакт.
Легкомоторный самолет приземлился на замерзшее водохранилище Погост в деревне Ботово Пинского района. Одним из свидетелей посадки стал местный житель, который в тот день рыбачил на водоеме. Момент приземления воздушного судна он записал на видео и опубликовал ролик в TikTok. Что это за самолет и кто на нем прилетел рассказало издание BGmedia.
Автор видео рассказал, что после приземления пилот пообщался с кем-то на берегу, а затем вновь поднялся в воздух и улетел.
Пользователи TikTok отреагировали на ролик с юмором. В обсуждении комментаторы шутили, что это доставщик привез клиенту заказ.
Как пишет BGmedia в деревне Ботово Пинского района в 150 метрах от озера Погост есть агроусадьба «Тихие воды», которая предлагает своим постояльцам «возможность пролететь на небольшом самолете или мотодельтаплане».