25 мая 2026, понедельник, 21:02
Под Пинском самолет приземлился прямо на замерзшее озеро

  • 17.02.2026, 23:37
Видеофакт.

Легкомоторный самолет приземлился на замерзшее водохранилище Погост в деревне Ботово Пинского района. Одним из свидетелей посадки стал местный житель, который в тот день рыбачил на водоеме. Момент приземления воздушного судна он записал на видео и опубликовал ролик в TikTok. Что это за самолет и кто на нем прилетел рассказало издание BGmedia.

Автор видео рассказал, что после приземления пилот пообщался с кем-то на берегу, а затем вновь поднялся в воздух и улетел.

Пользователи TikTok отреагировали на ролик с юмором. В обсуждении комментаторы шутили, что это доставщик привез клиенту заказ.

Как пишет BGmedia в деревне Ботово Пинского района в 150 метрах от озера Погост есть агроусадьба «Тихие воды», которая предлагает своим постояльцам «возможность пролететь на небольшом самолете или мотодельтаплане».

