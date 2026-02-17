The Economist: Переговорная команда Украины разделилась на «два крыла» 9 17.02.2026, 20:12

Зеленский балансирует между ними.

В украинской делегации возникают разногласия в видении мирного соглашения, команда разделена на «два крыла». Об этом говорится в статье The Economist, опубликованной 17 февраля.

По мнению СМИ, одно крыло сосредоточено вокруг главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Его сторонники считают, что в интересах Украины «быстрое соглашение под руководством Америки». Они опасаются, что «окно возможностей» может скоро закрыться.

Другое крыло, очевидно, до сих пор находящееся под влиянием бывшего руководителя аппарата Андрея Ермака, который ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, гораздо менее заинтересовано. Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, «балансирует между ними», хотя и имеет собственные идеи, говорится в статье.

По мнению ее автора, журналиста Оливера Кэролла, вопрос о том, лучше Украине заключить быстрое мирное соглашение или подождать, является «тонко сбалансированным суждением», ведь оба варианта имеют очевидные риски.

Он отметил, что в идеале Украине нужно долгосрочное соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от США. Однако оно предусматривает уступки со стороны РФ, а не только со стороны Украины, соответственно – и «реальное давление» Америки на Россию. Журналист считает, что предыдущий опыт указывает на то, что есть «мало оснований ожидать этого».

