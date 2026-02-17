Лукашенко заявил о росте дефектности «Белкоммунмаша» на 40%
- 17.02.2026, 21:36
Не лучше ситуация и на «Гомсельмаше».
Александр Лукашенко заявил о росте дефектности «Белкоммунмаша» на 40%. Об этом сообщает пресс-служба узурпатора.
Диктатор, заслушивая отчет правительства за 2025 год, сделал акцент на продолжении работы над качеством производимой продукции. Тем более, что в стране и далее продолжается пятилетка качества.
-– Сколько лет работали над развитием электротранспорта, реализовали целую программу, – отметил Лукашенко.
Диктатор обратил внимание, что каждый год есть жалобы на дефекты, а также пачки рекламаций:
-– В прошлом году у «Белкоммунмаша» по всем регионам продаж дефектность увеличилась почти на 40%.
По словам узурпатора, не лучше ситуация и на «Гомсельмаше», где разные причины отказов у каждого второго гарантийного комбайна.