Над Антарктидой произошло кольцеобразное полное солнечное затмение

Над Антарктидой произошло кольцеобразное полное солнечное затмение2
- 17.02.2026, 21:38
Фотофакт.
В Южном полушарии, в приполярных широтах прошло редкое явление — кольцеобразное полное солнечное затмение, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Фаза полного затмения продлилась чуть дольше 2 минут, а общая продолжительность события составила около четырех с половиной часов.
«В 15:13 по Минску Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую «кольцевую» часть Солнца», — говорится в сообщении.
Полное солнечное затмение становится кольцеобразным, когда Луна находится достаточно далеко от Земли и не может полностью закрыть собой Солнце на небе. В таком случае остается видимым яркий ободок Солнца, хотя этот эффект не дает рассмотреть ни солнечную корону, ни звезды вблизи него.
Ученые отметили, что наилучшая видимость была в приполярных широтах.