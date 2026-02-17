25 мая 2026, понедельник, 22:34
Над Антарктидой произошло кольцеобразное полное солнечное затмение

2
  • 17.02.2026, 21:38
  • 4,356
Фотофакт.

В Южном полушарии, в приполярных широтах прошло редкое явление — кольцеобразное полное солнечное затмение, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фаза полного затмения продлилась чуть дольше 2 минут, а общая продолжительность события составила около четырех с половиной часов.

«В 15:13 по Минску Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую «кольцевую» часть Солнца», — говорится в сообщении.

Полное солнечное затмение становится кольцеобразным, когда Луна находится достаточно далеко от Земли и не может полностью закрыть собой Солнце на небе. В таком случае остается видимым яркий ободок Солнца, хотя этот эффект не дает рассмотреть ни солнечную корону, ни звезды вблизи него.

Ученые отметили, что наилучшая видимость была в приполярных широтах.

