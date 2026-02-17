К Беларуси приближается циклон Wally V 5 17.02.2026, 21:59

Обильные осадки ожидаются в двух областях страны.

Циклон Wally V, который сформировался над Адриатическим морем, приближается к Беларуси. Больше всего от него пострадают Гомельская и Могилевская области, пишет телеграм-канал @nadvorie.

Утром 19 февраля в этих регионах ожидается сильный снег, метель и порывистый ветер. Температура воздуха составит около -9…-13°С. По прогнозам, на востоке Могилевской области может выпасть до 7—10 мм осадков.

Остальную территорию страны циклон почти не затронет — возможен лишь небольшой снег местами. Ночью 19 февраля синоптики прогнозируют -11…-17°С, а при прояснениях — до -21°С. Днем температура будет колебаться от -1°С на западе до -10°С на севере страны.

