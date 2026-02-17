Зеленский: Украинская делегация должна задать вопрос США относительно российских ударов в день переговоров 1 17.02.2026, 22:25

В ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже в день старта трехсторонних мирных переговоров в Женеве РФ наносит удары по Украине. Украинская делегация должна поставить вопрос об этом прежде всего американской стороне.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения во вторник, 17 февраля.

Глава государства подчеркнул, что даже день старта мирных переговоров Россия встречает ударами по Украине. Он говорит, что это четко демонстрирует, чего хочет Москва и на что она настроена.

Зеленский рассказал, что сегодня будет доклад украинской делегации после первого раунда переговоров в Женеве.

«Ребята точно должны поставить вопрос относительно этих ударов — вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина — готова. Нам война не нужна», — сказал президент.

Он отметил, что Украина действует всегда зеркально: защищает свое государство и независимость. По словам Зеленского, Киев готов быстро двигаться к «достойному соглашению» о завершении войны.

«Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что шахеды, ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия и длительный мир», — отметил глава государства.

В ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в частности запад страны. Взрывы раздавались в Одессе, Днепре, Кропивницком и Бурштыне Ивано-Франковской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО смогла уничтожить 25 ракет и 367 российских беспилотников.

