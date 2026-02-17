Известный блогер из Беларуси обманул россиян

Известный блогер из Беларуси обманул россиян13
- 17.02.2026, 22:49
Десятки человек обвинили блогера Диму Ермузевича, который начинал карьеру в Беларуси, в мошенничестве.
Об этом пишет канал «Осторожно, новости», принадлежащий российской пропагандистке Ксении Собчак.
Оказалось, инфлюенсер продал свой курс фотографии под видом онлайн-университета без официальной лицензии. Так утверждают пострадавшие.
Медиа Собчак выслушало историю россиянки, которая проходила онлайн-курс фотографии с октября по конец декабря 2025-го, заплатив за него почти ₽85 000 (около 3150). Всего в чате было около 60 студентов.
Во время рекламного эфира Ермузевич, по словам учеников, утверждал, что проект получил лицензию и официально считается онлайн-университетом.
«Мы можем выдавать сертификат, то есть полноценно даем профессию, проверяли всю программу. Вы проходите онлайн-университет, а не просто курс», – заявлял блогер.
Сейчас эфир удален, а вместо полноценного сертификата студентам в общий чат прислали изображения, сделанные в фотошопе.
Утверждается, что на них нет печати, подписи и номера лицензии.
В ответ на жалобы от россиян куратор курса заявил, что госаккредитации у программы до сих пор нет, а студентам якобы не обещали документы по гособразцу.
Ермузевичу направили досудебную претензию. Женщине ответили, что услуги были «информационно-консультационные «, а не образовательные, поэтому лицензия курсу не нужна. Деньги за обучение возвращать отказались.
Около 20 пострадавших написали жалобу в Роспотребнадзор. Они собираются подать коллективный иск в суд и жалобу в прокуратуру.
Дима Ермузевич родился в Гомеле в 1998 году. Там же окончил музыкальную школу.
Начав блогерскую карьеру на YouTube в 2011-м, он быстро завоевал популярность, переехал в Минск, учился режиссуре. Сейчас известен как профессиональный фотограф, создатель шоу и музыкальных треков.