Сенаторы США посетили одну из поврежденных россиянами ТЭЦ в Киеве

Сенаторы США посетили одну из поврежденных россиянами ТЭЦ в Киеве21
- 17.02.2026, 23:01
- 9,380
Фотофакт.
Сенаторы США Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус вместе с заместителем министра энергетики Украины Анатолием Куцеволом во вторник, 17 февраля, в Киеве посетили ТЭЦ, поврежденную в результате российских атак.
Об этом сообщили в Минэнерго Украины.
Отмечается, что Куцевол проинформировал сенаторов о последствиях российских ударов по энергообъекту, а также поблагодарил США за оказанную гуманитарную помощь.
«Целенаправленное уничтожение тепловой генерации — это не только атака на инфраструктуру, это преступление против людей. Удары по ТЭЦ означают холод в домах, остановленные больницы, риски для жизни гражданского населения. Россия сознательно использует атаки на энергетику как оружие, пытаясь лишить украинцев базовых условий для жизни», — подчеркнул Куцевол.
Как отметили в ведомстве, Украина получила от партнеров около 5 тонн гуманитарной помощи, а общий объем грантового взноса США в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 35,5 млн евро.
Ранее первый вице-премьер-министр-министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 12 февраля «произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».