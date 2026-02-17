Сенаторы США посетили одну из поврежденных россиянами ТЭЦ в Киеве 21 17.02.2026, 23:01

9,380

Фотофакт.

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус вместе с заместителем министра энергетики Украины Анатолием Куцеволом во вторник, 17 февраля, в Киеве посетили ТЭЦ, поврежденную в результате российских атак.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Отмечается, что Куцевол проинформировал сенаторов о последствиях российских ударов по энергообъекту, а также поблагодарил США за оказанную гуманитарную помощь.

«Целенаправленное уничтожение тепловой генерации — это не только атака на инфраструктуру, это преступление против людей. Удары по ТЭЦ означают холод в домах, остановленные больницы, риски для жизни гражданского населения. Россия сознательно использует атаки на энергетику как оружие, пытаясь лишить украинцев базовых условий для жизни», — подчеркнул Куцевол.

Как отметили в ведомстве, Украина получила от партнеров около 5 тонн гуманитарной помощи, а общий объем грантового взноса США в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 35,5 млн евро.

Ранее первый вице-премьер-министр-министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 12 февраля «произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com