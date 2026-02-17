закрыть
26 мая 2026, вторник, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенаторы США посетили одну из поврежденных россиянами ТЭЦ в Киеве

21
  • 17.02.2026, 23:01
  • 9,380
Сенаторы США посетили одну из поврежденных россиянами ТЭЦ в Киеве

Фотофакт.

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус вместе с заместителем министра энергетики Украины Анатолием Куцеволом во вторник, 17 февраля, в Киеве посетили ТЭЦ, поврежденную в результате российских атак.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Отмечается, что Куцевол проинформировал сенаторов о последствиях российских ударов по энергообъекту, а также поблагодарил США за оказанную гуманитарную помощь.

«Целенаправленное уничтожение тепловой генерации — это не только атака на инфраструктуру, это преступление против людей. Удары по ТЭЦ означают холод в домах, остановленные больницы, риски для жизни гражданского населения. Россия сознательно использует атаки на энергетику как оружие, пытаясь лишить украинцев базовых условий для жизни», — подчеркнул Куцевол.

Как отметили в ведомстве, Украина получила от партнеров около 5 тонн гуманитарной помощи, а общий объем грантового взноса США в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 35,5 млн евро.

Ранее первый вице-премьер-министр-министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в результате российской баллистической атаки на Киев в ночь на 12 февраля «произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин