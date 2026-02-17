26 мая 2026, вторник, 0:13
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за метеозондов, залетевших из Беларуси

3
  • 17.02.2026, 23:08
  • 1,674
Режим Лукашенко продолжает осуществлять гибридные атаки против Литвы.

Во вторник, 17 февраля, воздушное пространство над аэропортом литовского Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Об этом сообщил Национальный центр кризисного управления (NKVC), передает LRT.

По данным NKVC, воздушное пространство было ограничено с 20:30 до 21:30, а авиакомпаниям и пилотам было выдано предупреждение о том, что из-за неизвестных объектов в воздушном пространстве Литвы рейсы могут быть перенаправлены на ожидание или в другие аэропорты, а также возможны изменения в расписании.

Центр отметил, что службы следят и анализируют движение навигационных маркеров и обеспечивают безопасность полетов.

Напомним, что из-за кризиса с метеорологическими воздушными шарами литовское правительство объявило чрезвычайное положение по всей стране в конце прошлого года.

