Зеленский: Лукашенко точно стоит «потерять»12
- 19.02.2026, 12:37
- 22,182
А Беларусь и белорусов нужно сохранить для Европы.
«Беларусь — страну, людей, народ — нельзя терять для Европы, но лицо, ставящее Беларусь на службу России, точно стоит потерять». Так прокомментировал в своем вечернем видеообращении 18 января Владимир Зеленский введение Киевом санкций против Александра Лукашенко.
Украинский лидер напомнил, что ограничения против беларусского политика были введены «за очевидно большее втягивание Беларуси в войну России против Украины».
— Есть этот политический сигнал с санкциями. Я поручил внимательно изучить все схемы Лукашенко и его сообщников. Мы будем противодействовать более ощутимо. И будем работать с нашими партнерами в регионе и всей Европе, а также с глобальными партнерами, чтобы они полностью осознавали, с чем имеют дело, когда речь идет о режиме в Беларуси. Беларусь — страну, людей, народ — нельзя терять для Европы. Но это лицо, ставящее Беларусь на службу России, точно стоит «потерять», — заявил Владимир Зеленский.
О том, что Украина вводит санкции против Александра Лукашенко, стало известно 18 февраля.
Как следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины, санкции в отношении Александра Лукашенко включают блокировку активов, запрет на участие в бизнесе и государственных закупках, ограничение въезда в Украину, приостановку лицензий и торговых соглашений, запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности, а также другие ограничения.