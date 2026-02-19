закрыть
27 мая 2026, среда, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Лукашенко точно стоит «потерять»

12
  • 19.02.2026, 12:37
  • 22,182
Зеленский: Лукашенко точно стоит «потерять»
Владимир Зеленский

А Беларусь и белорусов нужно сохранить для Европы.

«Беларусь — страну, людей, народ — нельзя терять для Европы, но лицо, ставящее Беларусь на службу России, точно стоит потерять». Так прокомментировал в своем вечернем видеообращении 18 января Владимир Зеленский введение Киевом санкций против Александра Лукашенко.

Украинский лидер напомнил, что ограничения против беларусского политика были введены «за очевидно большее втягивание Беларуси в войну России против Украины».

— Есть этот политический сигнал с санкциями. Я поручил внимательно изучить все схемы Лукашенко и его сообщников. Мы будем противодействовать более ощутимо. И будем работать с нашими партнерами в регионе и всей Европе, а также с глобальными партнерами, чтобы они полностью осознавали, с чем имеют дело, когда речь идет о режиме в Беларуси. Беларусь — страну, людей, народ — нельзя терять для Европы. Но это лицо, ставящее Беларусь на службу России, точно стоит «потерять», — заявил Владимир Зеленский.

О том, что Украина вводит санкции против Александра Лукашенко, стало известно 18 февраля.

Как следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины, санкции в отношении Александра Лукашенко включают блокировку активов, запрет на участие в бизнесе и государственных закупках, ограничение въезда в Украину, приостановку лицензий и торговых соглашений, запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности, а также другие ограничения.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина